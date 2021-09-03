В Кыштыме на улице Куйбышева состоялся большой яркий праздник

Вчера, 13:23 Категория: Культура

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Повод оказался более чем подходящий – ровно 75 лет назад улица Куйбышева появилась на карте нашего города.

Задолго до начала праздника здесь звучала музыка, которая завлекла на праздник не только самих «куйбышевцев», но и их соседей с улицы Берёзовой.

Поздравить «юбиляра» пришли не только местные жители, но также глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и депутат Собрания депутатов округа Алексей Винцерский. Они поздравили жителей улицы с праздником и сказали в их адрес немало тёплых слов.

А некоторые активисты с улицы Куйбышева и вовсе удостоились благодарности от главы и получили в подарок уникальное издание «Прогулки по Кыштыму». В числе награждённых – семьи Кутлузмановых и Никитиных. Они помогли организовать на своей улице праздник в честь Дня защиты детей, а также помогали устроить кинотеатр под открытым небом 9 Мая. Кроме того, семьи принимают участие в субботниках, опиловке деревьев. «Прогулки по Кыштыму» вручили и Георгию Усынину – «за плодотворную работу и объединение жителей улицы. Георгий Александрович участвует во всех мероприятиях на своей улице и угощает соседей вкусным чаем из самовара. За активное участие в жизни улицы Куйбышева уникальной книгой от главы округа отмечены также Елена Вечканова, Вера Созыкина, Любовь Харламова. Не забыли и о представителях уличного комитета – Евгении Козлове и Анне Цыбиной.



Для детей весь вечер работала детская площадка. Жители участвовали в конкурсах «Осенний пирог!» и «Осенний букет». Гости праздника по-соседски отведали пироги с капустой, с яблоками, с персиками. Была даже огромная пицца, кыштымские вызревшие арбузы и настоящий мёд от Евгения Куренкова. Шесть семей стали участниками игры «Папа, мама, я – дружная семья!»



В праздничном мероприятии приняли участие самодеятельные художественные коллективы «Росинка» и Добрая примета», солистка ансамбля «Гусельки» Анна Морозова.