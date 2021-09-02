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В Кыштым съехались мастеровые Южного Урала

Вчера, 18:15 Категория: Культура
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Сегодня Народный дом принимал участников форума мастеровых Южного Урала.  

 

Пять лет назад этот формат встреч мастеров родился как один из проектов всероссийского конкурса традиционных ремесел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой». С тех пор один раз в два года мастера Челябинской области собираются для обмена опытом, обсуждения проблем в сфере ремесленничества и народных промыслов, а также поиска эффективных решений с учётом мнений всех заинтересованных сторон. 

 

В 2021 году порядка 40 мастеров области встретятся на форуме в Кыштыме и в Каслинском районе. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Челябинской области и Челябинский государственный центр народного творчества. 

 

В рамках форума пройдут «Культурный диалог на тему «Создание интерактивных пространств по продвижению и популяризации традиционных ремёсел Челябинской области» и деловые игры «Мастер-классы – как форма творческой самореализации». Также состоится подтверждение и защита специального звания «Народный мастер – ремесленник Челябинской области». 

 

Но самая главная цель предстоящего форума - творческое, профессиональное и личное общение людей, объединенных единой идеей самовыражения через сохранение и популяризацию традиционного ремесла в любом его жанре. 

 

Форум мастеров Челябинской области «Мастеровые Южного Урала» включен в нацпроект «Культура» и его региональную составляющую «Творческие люди». 

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Теги: Южный Урал Кыштым мастеровые Народный дом

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