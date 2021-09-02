В Кыштыме хор “Страница” из станции юных туристов стал участником областного телевизионного конкурса “Марафон талантов”

Вчера, 17:59 Категория: Культура

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Самодеятельные коллективы и солисты прибыли из разных уголков Челябинской области - Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Карабаша, Кыштыма, Нязепетровского, Кунашакского, Каслинского и Аргаяшского районов. Вчера они вышли на сцену Народного дома. Всего 27 участников, которые стали победителями муниципального этапа, боролись за выход в финал.

Среди них и представители нашего города -группа «ФЭСТ», хор «Страница» с авторской песней о Белом доме и юный солист Алексей Бетехтин. Имена финалистов станут известны после завершения зональных этапов.

- У нас сложился дружный творческий коллектив, - сказала сайту “КР” заместитель директора станции туристов «Странник» Лариса Беломестных. - Кроме непосредственной работы с детьми, педагоги пишут стихи, музыку, сценарии. Мы ходим в походы, поём у костра, многие хорошо играют на гитаре. И мы начали петь ради удовольствия. А затем появился хор «Страница». Руководитель хора, профессионал Наталья Сергеевна Павлова нас направляет. Выбираем репертуар по душе. Поём авторские песни. Автор слов Елена Антонова , композитор Юлия Устинова. Поём о родном крае, достопримечательностях. На марафоне представляем авторскую песню о Белом Доме под названием «Белый вальс». В 2019 году одержали победу в городском конкурсе самодеятельности среди предприятий и организаций города и решили двигаться дальше, выходить на другой уровень.