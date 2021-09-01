Кыштымский музей вернётся в стены демидовской усадьбы, но уже – с новой концепцией

Сегодня, 16:15 Категория: Культура

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Проработка концепции памятника культуры, объекта культурного наследия федерального значения – усадьбы «Белый дом» и окружающего пространства проводится по поручению главы региона Алексея Текслера.

Это стало основной целью вчерашнего визита в Кыштым заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова. В предметном разговоре также приняли участие министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, Вячеслав Тютин, заместитель генерального директора научно- производственного центра «Цера»- разработчика проекта реконструкции.

Формат «Круглого стола» с представителями общественности, сотрудниками учреждений культуры, Кыштымского историко-революционного музея, краеведами позволил обозначить ключевые вопросы организации нового пространства для музейной и выставочной деятельности, обсудить его наполнение.

Планируется, что Белый дом станет историко-художественным музеем. Он включит в себя как исторические экспонаты, картинную галерею, так и современные решения с интерактивом. Рядом с историческим объектом будет благоустроена территория, парковая и прибрежная зона, обустроена смотровая площадка с фотозоной. Рассматривается возможность размещения кинотеатра под открытым небом или зоны для творческих выступлений.

Вадим Евдокимов поблагодарил кыштымцев за любовь к Белому дому, за предпринятые усилия по его сохранению, по привлечению внимания к объекту культурного наследия и пояснил, что Правительство Челябинской области при планировании бюджета берёт во внимание всё то, в чём нуждаются муниципалитеты: «Конечно, это в первую очередь поручения Губернатора и реализация национальных проектов. Приятно, что в национальный проект «Культура» вошло финансирование такого культового исторического объекта как Белый дом».

– Это решение, очень важное для кыштымцев, – замечательная новость, по-настоящему радостное событие и огромная ответственность. Белый дом – визитная карточка города, и мечта о его реставрации, давняя мечта, наконец, осуществляется. Было приложено немало усилий, чтобы реализовать проект. И благодаря действенной помощи губернатора Челябинской области Алексея Текслера старинная усадьба скоро станет значимым культурным объектом не только для нашего города,– поделилась впечатлениями Людмила Шеболаева.