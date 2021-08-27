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В Кыштыме усадьбу Демидовых “Белый дом” капитально отремонтируют

Вчера, 23:26 Категория: Культура
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Об этом говорится на сайте газеты “Южноуральская панорама”. 

 

Со следующего года в нашем городе начнётся капитальный ремонт памятника архитектуры федерального значения - демидовской усадьбы. Это будет полная реновация с сохранением всех исторических особенностей здания. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 
 
- Я рассказывал президенту Владимиру Путину об этом объекте. Собственно, он дал первое поручение, что позволило после того, как был сделан проект реконструкции, зайти в государственную программу Минкульта РФ, - рассказал глава региона. 
 
Уже на этой неделе губернатор дал поручение собрать всех ответственных за культуру на Южном Урале, в том числе общественников, чтобы синхронизировать ремонт здания с созданием нового культурного объекта. Речь идёт в целом о пространстве, а не только о здании.  

 

- Это важный объект культуры и не только регионального, но и общефедерального значения. Дворцовая усадьба, сохранившаяся в таком состоянии, является единственной на Урале, - подчеркнул Алексей Текслер. 

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Теги: Кыштым Белый дом ремонт Челябинская область Текслер

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