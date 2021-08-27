Кыштым на конкурсе «Марафон талантов» представят солисты и коллективы ДК «Победа» и «Странника»

Вчера, 13:43 Категория: Культура

352

0

В предстоящий четверг, 2 сентября, кыштымский Народный Дом распахнёт свои двери для участников зонального тура областного телевизионного творческого конкурса «Марафон талантов».

Наш город представят: группа «ФЭСТ» – народный коллектив вокально-эстрадной студии «Отражение» ДК «Победа» ( руководитель Татьяна Власова) , хор «Странница» станции туристов «Странник» (консультант Наталья Павлова) и Алексей Бетехтин – студия талантов «Мажор» ДК «Победа».

Победители муниципального отборочного тура будут бороться за право выхода в финал с самодеятельными артистами из Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Карабаша, Аргаяшского, Каслинского, Кунашакского и Нязепетровского районов. Будут представлены самые разнообразные жанры. По традиции, в составе компетентного жюри – глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Вход свободный при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Начало телевизионной съёмки первого блока с 12:00-14:00, второго блока – с 17:30 до 19:30 часов.