Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштым на конкурсе «Марафон талантов» представят солисты и коллективы ДК «Победа» и «Странника»

Вчера, 13:43 Категория: Культура
352
0

В предстоящий четверг, 2 сентября, кыштымский Народный Дом распахнёт свои двери для участников зонального тура областного телевизионного творческого конкурса «Марафон талантов».

 

Наш город представят: группа «ФЭСТ»  – народный коллектив вокально-эстрадной студии «Отражение» ДК «Победа» ( руководитель Татьяна Власова) , хор «Странница» станции туристов «Странник» (консультант Наталья Павлова) и Алексей Бетехтин – студия талантов «Мажор» ДК «Победа».

 

Победители муниципального отборочного тура будут бороться за право выхода в финал с самодеятельными артистами из Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Карабаша, Аргаяшского, Каслинского, Кунашакского и Нязепетровского районов. Будут представлены самые разнообразные жанры. По традиции, в составе компетентного жюри – глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

 

Вход свободный при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Начало телевизионной съёмки первого блока с 12:00-14:00, второго блока – с 17:30 до 19:30 часов.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Народный дом Марафон талантов ДК Победа конкурс

Похожие публикации:

Кыштым снова станет съёмочной площадкой народного областного конкурса «Марафон талантов»

В Кыштыме пройдёт областной телевизионный конкурс талантов

В Кыштыме пройдёт отборочный этап областного телеконкурса «Марафон талантов»

В Челябинской области в третий раз проходит народный конкурс «Марафон талантов». За главный приз – Гран-при будут бороться и кыштымские коллективы

Комментарии:

Добавить