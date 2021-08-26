Кыштым снова станет съёмочной площадкой народного областного конкурса «Марафон талантов»

Вчера, 10:59 Категория: Культура

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Второго сентября в нашем городе пройдёт зональный тур творческого конкурса.

На сцену Народного дома выйдут яркие и талантливые коллективы и солисты, прошедшие отборочные туры в муниципалитетах Южного Урала. В марте о себе и своём творчестве заявили 150 кыштымцев в возрасте от 4 до 60 лет.

Победители муниципального отборочного тура будут бороться за право выхода в финал с самодеятельными артистами из Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Карабаша, Аргаяшского, Каслинского, Кунашакского и Нязепетровского районов. Выступления участников оценит профессиональное жюри. Зрителей ждут необычные разножанровые номера.

Вход свободный, с соблюдением масочного режима и социальной дистанцией.