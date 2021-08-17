В Кыштыме профессиональный режиссёр приглашает молодёжь на кастинг

Сегодня, 10:38 Категория: Культура

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В Доме детского творчества с 1 сентября будет работать новый педагог. Юлия Баканова в прошлом актриса озёрского театра «Наш дом». Она имеет диплом режиссёра театрального коллектива ЮУрГИИ и актрисы ЕГТИ, работала в челябинском театре "Манекен".

Молодой педагог планирует в нашем городе открыть иммерсивный театр. Это один из самых молодых видов театрального искусства. Так называют постановки, аудитория которых становится их соучастником. Такой театр создаёт эффект полного погружения зрителя в сюжет. В любой момент актёр может взаимодействовать со зрителем, например, завязать ему глаза, отвести в другую комнату. Чаще всего постановки иммерсивного театра демонстрируют на открытом воздухе: в парках, скверах.

Для подобных проектов педагогу нужны молодые и талантливые ребята от десяти лет и старше. У режиссёра уже есть задумки. Первая – «Кыштым…Начало» и молодёжная постановка о подростках. Участники сами будут создателями проектов.

Записаться на кастинг можно по телефону: 8 (908)829-75-82.