В Кыштыме в пятый раз состоится фестиваль духовной музыки

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В 2016 году в храме Рождества Христова впервые состоялся концерт духовной музыки с участием южноуральских хоров. Он настолько полюбился жителям и гостям нашего города, что решено было проводить его ежегодно, и теперь фестиваль имеет статус международного.

В этом году он пройдёт с 9 по 13 сентября. На Южный Урал приедут российские коллективы: в связи с ограничениями передвижения из-за пандемии зарубежных исполнителей пригласить не удалось. При этом праздник музыки останется ярким событием.

– Фестиваль сфокусирован на духовной православной музыке, в этом русле мы и работаем, приглашая высокопрофессиональные знаковые хоры, в репертуаре которых духовному искусству отводится значительное место. Многие коллективы знакомы и полюбились нашим слушателям. Один из таких коллективов – квартет монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма из Екатеринбурга. В их репертуаре – русская духовная музыка, народные, военные и патриотические песни. Все произведения будут звучать а капелла, без инструментального сопровождения. Это высшая форма вокального мастерства,– рассказала Ольга Селезнёва, художественный руководитель фестиваля духовной музыки на Южном Урале, руководитель и главный дирижер Челябинского камерного хора имени Валерия Михальченко.

Зрелищным обещает стать само открытие. Гала-концерт фестиваля состоится 10 сентября в Кыштыме под сводами Христорождественского храма. На церемонии открытия выступят камерный хор «Таврический благовест» из Симферополя, московский ансамбль духовной музыки «Благовест», Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина и коллектив Челябинского камерного хора имени Валерия Михальченко. Традиционной площадкой для фестиваля станет и Народный Дом.

Заключительный концерт фестиваля состоится 12 сентября в Челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки. Впервые на этом музыкальном празднике выступит Челябинский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова и солистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка России Надежда Бабинцева.

Билеты на фестиваль можно приобрести в кассе Народного дома.