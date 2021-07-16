В Кыштыме могут внедрить опыт работы музеев Коломенского посада

Сегодня, 10:39 Категория: Культура

296

0

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко сотрудничает с Кыштымом в рамках реализации программы «Мозаика малых городов и сёл» уже более трёх лет. Ежегодно фонд организует для своих партнёров стажировку «Опыт места». В этом году на учёбу в Коломну отправилась директор центра развития туризма Кыштымского округа Алина Шмарина.

Объектом изучения стал культурно-творческий кластер «Коломенский посад», объединяющий в себе воссозданный музей и творческие мастерские. Кластер был создан в 2009 году Натальей Никитиной и Еленой Дмитриевой. А началось всё с возрождения утраченного вкуса коломенской пастилы, которая когда-то была символом города и экспортировалась в европейские страны.

Чтобы воссоздать рецептуру 18-19 века, инициаторы провели большую исследовательскую работу. В те далёкие времена всё делалось вручную, с добавлением мёда, пряностей, чтобы вкус коломенской пастилы был особенным. Наталья Никитина и Елена Дмитриева не только докопались до секретов создания старинной кондитерской продукции, но и наладили её производство. Им даже удалось открыть Музей утраченного вкуса. Ценность их проекта в том, что коломчанки смогли его не только социализировать, но и монетизировать. Этим опытом они и поделились с участниками стажировки.

Алина Шмарина взяла на заметку работу музеев Коломенского посада. Возможно, в скором времени и в нашем городе заработают нескучные музеи и возродятся традиции наших предков в современном виде.