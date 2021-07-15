В Кыштыме пройдёт пленэр в честь 265-летия города

Вчера, 17:09 Категория: Культура

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20 художников из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тольятти, Кургана и других городов соберутся в Кыштыме, чтобы вдохновиться атмосферой нашего города, его природными красотами и отголосками истории.

Пленэр - это живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях.

Два года назад по инициативе гильдии художников Южного Урала было решено проводить пленэр в Кыштыме. В этом году он состоится в третий раз и пройдёт с 19 по 25 июля.

В программе – ежедневные мастер-классы для юных художников, среди которых учащиеся детской школы искусств, а также воспитанники ИЗО - студий. Участники получат знания от руководителей пленэра по темам –«пастель», «акварель» и «графика». Не оставят без внимания и взрослых. Для кыштымцев, увлекающихся изобразительным искусством, будет организован мастер класс «Масло. Холст».