В русле реки Кыштымка установят скульптуру металлурга, выполненную известным художником Иваном Горшковым

Сегодня, 11:17 Категория: Культура

883

0

Монтаж необычного арт-объекта в самом центре города начался уже сегодня. Металлическая скульптура металлурга, у которого на плече будет «дразнилка» – длинное бревно, использовавшееся в старину при выплавке меди – будет установлена прямо в реке.

Инсталляцию выполнил воронежский художник Иван Горшков, обладатель премии в области современного искусства «Инновация», номинант на премию Кандинского. Его сотрудничество с Кыштымом стало возможным благодаря шестой биеннале современного искусства. Наш город во второй раз попал в список арт-резиденций – площадок, на которые приезжают художники из других регионов и даже стран.

Ещё весной этого года Кыштым очень заинтересовал художника, потому что Иван в последнее время много работает с металлом. В рамках арт-резиденции Горшков познакомился с городом и одним из градообразующих заводов – он побывал в металлургических цехах графитового и медеэлектролитного заводов. На КМЭЗ гость и узнал про «дразнилку» – сырое сосновое или берёзовое бревно, которым, как половником, перемешивают медь во время плавки, чтобы избавиться от оксидов. Исторический процесс заинтересовал художника, и именно такой арт-объект он решил встроить в культурный слой Кыштыма.

В своей мастерской в Воронеже художник сварил статую металлурга из листового металла, а пятиметровое бревно изготовил из искусственного камня. Пёстрый материал напоминает сплав полудрагоценных камней, которыми богаты недра горного Урала.