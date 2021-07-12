В Кыштыме установят новую скульптуру

Вчера, 16:10 Категория: Культура

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Новый арт-объект для нашего города изготовлен художником Иваном Горшковым в рамках Уральской индустриальной биеннале.

Биеннале - это крупный международный проект, который раз в два года проходит в Екатеринбурге и городах Урала. Суть проекта заключается в том, что авторы произведений взаимодействуют с действующими заводами, для того, чтобы лучше проникнуться и углубиться в контекст города с его особенностями, мифами и образом жизни.

Воронежский художник уже изготовил скульптуру для нашего города. Для скульптуры Иван Горшков выбрал более привычный для него материал - листовое железо. Монтаж произведения искусства начнется уже в эту среду, а в воскресенье, 18 июля, планируется открытие арт-объекта.

Во время своего визита в Кыштым в марте художник посетил КМО, графитовый завод и КМЭЗ. На Кыштымском медеэлектролитном заводе художник узнал об историческом способе восстановления меди из расплава с помощью берёзового бревна - "дразнилки". Ивану очень понравилось название и необычность процесса.

«Закончилась месячная работа над скульптурой для Кыштыма! Завтра Дразнилка отправляется в дорогу!», - написал Горшков в своем блоге в социальной сети инстаграм.