В Кыштыме на 75-м году оборвалась жизнь руководителя городского центра духовой и джазовой музыки Петра Устинова

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В минувшую пятницу перестало биться сердце нашего земляка Петра Павловича Устинова. Около 30 лет он возглавлял Дом культуры (ныне – Народный дом).

Имя Петра Павловича неразрывно связано с музыкой, причём – в самых лучших её традициях. С 1967 года он руководил духовым и эстрадным оркестром в ДК имени Горького, как раньше называли Народный дом. В 1972 году был назначен директором этого учреждения. Однако и руководить коллективом он не бросил: возглавлял народный коллектив джаз-оркестра «Самоцвет», городского сводного духового оркестра. В 2006 году был назначен художественным руководителем городского центра духовой и джазовой музыки (ЦДДМ).

В следующем году Петру Устинову исполнилось бы 75 лет. До последнего дня он работал и верно служил музыке.