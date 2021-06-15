В Челябинской области Бажовский фестиваль перенесли …с возможностью последующей отмены

Вчера, 19:15 Категория: Культура

358

0

Соответствующую информацию озвучили в Роспотребнадзоре. Как пояснили в этом ведомстве, растущая заболеваемость коронавирусом в Челябинской области не позволяет провести Всероссийский Бажовский фестиваль, который планировался на 18-20 июня.

На сайте фестиваля бажовка74.рф размещено объявление: «Уважаемые участники и гости фестиваля! В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора XXVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества переносится с указанных дат 18-20 июня с возможностью последующей отмены».

Кыштымский татаро-башкирский ансамбль «Яшлек» готовился представить наш город на «бажовке». Кыштымцы много репетировали и планировали устроить для гостей фестиваля праздник талой воды, а также накрыть богатый стол.