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В Челябинской области Бажовский фестиваль перенесли …с возможностью последующей отмены

Вчера, 19:15 Категория: Культура
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Соответствующую информацию озвучили в Роспотребнадзоре. Как пояснили в этом ведомстве, растущая заболеваемость коронавирусом в Челябинской области не позволяет провести Всероссийский Бажовский фестиваль, который планировался на 18-20 июня.

 

На сайте фестиваля бажовка74.рф размещено объявление: «Уважаемые участники и гости фестиваля! В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора XXVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества переносится с указанных дат 18-20 июня с возможностью последующей отмены». 

 

Кыштымский татаро-башкирский ансамбль «Яшлек» готовился представить наш город на «бажовке». Кыштымцы много репетировали и планировали устроить для гостей фестиваля праздник талой воды, а также накрыть богатый стол.

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Теги: Челябинская область Бажовский фестиваль коронавирус перенос

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