Кыштымский коллектив «Яшлек» выступит на Бажовском фестивале

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Народный татаро-башкирский ансамбль «Яшлек», отметивший недавно своё 20-летие, готовится к выступлению на XXVIII Всероссийском Бажовском фестивале, который будет проходить с 18 по 20 июня в Пластовском районе.

Как рассказала сайту «КР» солистка коллектива, председатель курултая башкир в Кыштыме Гульсира Истамгулова, «Яшлек» представит на суд жюри и зрителей народный праздник талой воды и гостеприимно пригласит всех желающих в просторную башкирскую юрту. Возле юрты кыштымцы исполнят песню о роднике. Кроме того, наши земляки примут участие в конкурсе «Национальные блюда» и приготовят более 30 различных угощений.

Ну, чем не повод и нам съездить на любимую «бажовку»?