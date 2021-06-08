Кыштымский коллектив «Яшлек» идёт с песней по жизни уже два десятилетия

Сегодня, 09:20 Категория: Культура

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Народный татаро-башкирский коллектив «Яшлек» представил праздничную программу, посвящённую своему 20-летию.

Как рассказала сайту «КР» руководитель коллектива Розалия Исмагилова, сегодня в нём занимаются 12 человек. Ещё очень хочется, чтобы в ансамбль пришёл гармонист.

Со дня основания в «Яшлеке» поют семьи Сидиковых и Исламовых, а также солистка Гульсира Истамгулова.

– Когда мы объединились в коллектив, к нам приходило очень много людей, но со временем их энтузиазм иссяк, и остались самые стойкие, – говорит председатель курултая башкир в Кыштымском городском округе Гульсира Истамгулова. – Мы старались петь старинные песни, которые исполняли наши родители. Основная тематика была про родную деревню, про красоту и любовь. Одну из песен мы услышали по дороге в Башкирию, записали мелодию на телефон, а, вернувшись в Кыштым, её разучили. В переводе на русский язык она означает «Прекрасная».

За два десятилетия «Яшлек» стал известен и любим не только в родном Кыштыме, но и за его пределами. Коллектив выступал на праздниках в Челябинске, Аргаяшском и Ашинском районах, в республике Башкортостан.

Отметим, что коллектив занимается не только продвижением песенной культуры, но и участвует в сабантуях: в Кыштыме и в Челябинске, проводят чествования золотых юбиляров и вечера памяти. С 18-20 июня в Пластовском районе будет проходить XXVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. «Яшлек» представит на фестивале народный обычай «талой воды» и продемонстрирует свою шикарную юрту.

Совсем недавно в коллективе появилась и младшая группа – дети исполняют башкирские пляски.