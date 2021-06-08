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В Кыштыме детская библиотека имени Корнея Чуковского обзаведётся красивой подсветкой

Сегодня, 11:02 Категория: Культура
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Произойдёт это уже в ближайшие месяцы.

 

Как сообщила вчера на оперативном совещании при главе округа заместитель главы по информатизации Елена Зарубина, в настоящее время работа по выполнению архитектурной подсветки здания находится на стадии подписания контракта.

                

Кыштым входит в число территорий Челябинской области, где реализуется пилотный проект «Умный город» в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика». Одна из задач проекта – обеспечение необходимого уровня освещённости улиц на основе внедрения современных цифровых и инженерных решений. Также внимание уделяется освещению общественных зданий и сооружений, которое имеет не только функциональное, но и эстетическое назначение. Подсветка позволяет улучшить архитектурный облик города, подчеркнув особенности фасадов зданий, придавая им уникальный облик в тёмное время суток.

 

Одним из первых объектов для создания подсветки выбрано здание центральной детской библиотеки имени Чуковского на улице Ленина. Один из пяти предложенных вариантов наружного освещения кыштымцы выбирали с помощью голосования на портале «Активный житель 74». С результатом 58, 76 процентов победил эскиз, представленный на фото.

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Теги: Кыштым Активный житель библиотека Чуковского Умный город подсветка

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