В Кыштыме отпраздновали каргатуй и накормили птиц пшённой кашей

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Фото Анны НАУМОВОЙ.

Вчера, 23 мая, в станции юных туристов «Странник» в третий раз состоялся праздник каргатуй. В прошлом году он проходил в онлайн-формате, а в минувшее воскресенье в парк имени А. С. Пушкина пришли не только воспитанники «Странника», но и просто жители Кыштыма.

Праздник открыла его организатор, педагог объединения «Народоведение и краеведение» Гульсира Истамгулова. Она рассказала интересную историю о воронах. Оказывается, эти птицы не только любят рыться в мусоре и издавать громкие звуки, но и отличаются огромной преданностью к людям, которые относятся к ним с добром.

Гульсира Фатиховна рассказала и историю праздника. С башкирского он переводится как «воронья каша». В этот день принято украшать ленточками все деревья на праздничной поляне. Поэтому малыши и их родители получили яркие тесёмочки, которыми нужно было украсить место действия.

Но главное в каргатуе – это угощение для птиц. В старину татары и башкиры варили огромный котёл пшённой каши с маслом и на молоке. Для птиц угощение, как правило, раскладывается на камнях и пнях. Это делается в знак уважения к живой природе и символизирует хороший и плодородный год. Так сделали и ребята на празднике. Они и сами попробовали кашу, и угостили птиц. А также выпили чай с молоком из самовара со свежей выпечкой.

У башкир, как и русских, на праздник водятся хороводы и проходят весёлые игры. Гости веселились с платками, строили из них юрту. Потом участники поделились на две команды: они наперегонки бежали с яйцом в ложке, бегали в мешках, а также с вёдрами на коромыслах.