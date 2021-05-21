В Кыштыме состоялся гала-концерт театра танца «Пульсар»

Сегодня, 16:01 Категория: Культура

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Вчера в ДК «Победа» состоялся отчётный концерт театра танца «Пульсар». В нём было представлено 35 лучших хореографических номеров.

На сцене развернулось эффектное хореографическое шоу. Дети от 4 до 18 лет в ярких костюмах исполняли невероятной красоты танцевальные постановки. Каждая из них сопровождалась подобранным с исключительным вкусом музыкальным сопровождением. Яркие костюмы, тонко подчеркивающие тему танца, декорации, игра света – всё это доставило зрителям настоящее эстетическое удовольствие. Отлаженные хореографические комбинации, лёгкость и грация танцоров, высокий уровень мастерства – всё это дело рук руководителя театра, хореографа Аллы Щербаковой.

Каждый танец продуман до мелочей. Здесь и времена года, и «Жизнь под водой», и национальные танцы – кабардинский, цыганский, несколько постановок на тему русского народного танца. С огромным умилением зрители смотрели выступление малышей четырёх лет, нарядившихся в костюмы львят. В концерт также были включены номера из хореографического спектакля Анастасии Назаровой «Место для шага вперёд».

Каждая возрастная группа показала свои умения, все танцоры выступили достойно, продемонстрировав высокий уровень хореографии и актёрского мастерства. Для нескольких участниц коллектива этот концерт стал выпускным в «Пульсаре». Славяна Мячина, Полина Ступацкая, Алёна Мыларщикова и Дарья Томлер вышли на поклон в вечерних выпускных платьях.

Более 30 лет Алла Васильевна является бессменным руководителем хореографического коллектива «Пульсар», прославившегося далеко за пределами Кыштымского городского округа. С 1995 года коллектив имеет звание народного. Сегодня в нём занимается около двухсот кыштымских мальчишек и девчонок.