Кыштымские «Серебряные колокольчики» вернулись из «Страны магнолий»

Вчера, 12:31 Категория: Культура

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С 7 по 11 мая в Сочи проходил международный конкурс детского творчества «Страна магнолий», где принял участие и вокальный коллектив «Серебряный колокольчик» из кыштымского Дома детского творчества.

Воспитанники руководителя «Серебряного колокольчика», педагога Юлии Сырейщиковой исполнили дебютные песни. Старшая группа выступила с произведением «Колокола», средняя – с песней «Кармашки». Солист Дима Гаврюшин исполнил «Два орла», а Виолетта Сергеева – песню «Ваня». Выступление кыштымских артистов выпало на 9 Мая, что очень символично – репертуар для конкурса был подобран именно патриотический.

Старшая группа «Серебряного колокольчика» стала лауреатом второй степени, средняя группа – лауреатом 3 степени. Дима и Виолетта также удостоены звания лауреатов третьей степени.

Отметим, что в конкурсе принимали участие коллективы со всей страны – вокалисты, хореографы, художники, инструменталисты.

Ребятам хватило впечатлений не только от выступлений. Кыштымцы побывали на Красной поляне, поднялись на высоту 2200 метров!

Одиннадцать довольных и уставших путешественников – девять детей и два педагога – 14 мая вернулись домой с кубками, дипломами и подарками для родных.