В День города состоится фестиваль военных оркестров «Фанфары Кыштыма»

Вчера, 14:05 Категория: Культура

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Кыштым готовится к празднованию своего дня 264-го рождения. Кульминацией праздника станет IV фестиваль-конкурс военных оркестров «Фанфары Кыштыма», организатором которого выступает администрация Кыштымского городского округа.



Уникальный для Челябинской области фестиваль военных оркестров Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоится в День города, который в этом году отмечается 5 июня. На стадионе ФСК уже в четвёртый раз развернётся грандиозное музыкальное действо, в котором примут участие военные оркестры из Челябинска, Екатеринбурга, Озёрска, Снежинска, Трёхгорного, Новоуральска и Лесного.



Начало в 16 часов. Билеты стоимостью в 300 рублей можно приобрести в кассах Народного дома и ДК металлургов.