Жители Кыштыма увидели коллекцию сокровищ Ватикана и нарисовали соседний город

Вчера, 11:07 Категория: Культура

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В соседнем городе Карабаше впервые прошла всероссийская акция «Ночь музеев». Несмотря на майский зной, около 350 человек посетили выставочные площадки в новом центре города – ТРЦ «Медь» и Центральной библиотеке. Затем прогулялись в историческую часть Карабаша, где находится здание городского музея.

Первые посетители стали собираться в торгово-развлекательном центре ещё до праздничного открытия. Ожидание прошло незаметно за просмотром 3D экскурсии по величайшим мировым сокровищницам – музеям Ватикана. В программу всероссийской акции также были включены рисование городского пейзажа, чтение редких книг, посещение музея и прогулка по Аллее ветеранов, где установлена «Лента памяти», рассказывающая о разных вехах в истории Карабаша.

Одной из самых активных участниц акции стала депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Тарасова:

– Город поменялся. Благодарю всех, кто включился в этот процесс и кому интересны события, происходящие здесь.

В торгово-развлекательном центре на один день выставили работы художника Максима Смагина из Екатеринбурга. Его выставка карикатур – единственная в России. На соседней площадке под концертные выступления карабашских музыкантов весь вечер проходили мастер-классы по изготовлению поделок из джута.

Жительница Екатеринбурга Ирина Дрёмина родом из Кыштыма. Вместе с семьёй она часто приезжает в наш город к родителям. Увидев афишу «Ночи музеев», решили поехать в Карабаш и посмотреть, как поживают соседи.

– Я приехала в Карабаш впервые за много лет. Удивительно, что небольшой городок растёт такими большими темпами, – говорит Ирина. – Мои дети остались довольны. Прогулялись по детским городкам, посмотрели «поющий фонтан», размышляли над карикатурами. В них заложен глубокий смысл – мы в ответе за свои действия, наше будущее зависит от того, что мы делаем сегодня. Хочется пожелать Кыштыму таких же обновлений, как в Карабаше, появления новых объектов. Ценю свою малую родину и хочу, чтобы она развивалась.

В эпицентре культурных событий оказался и директор детско-юношеской спортивной школы «Инхело» Абдулла Раджабов. Его особое внимание привлекли карикатуры и арт-пространство. Все посетители «Ночи музеев» вмиг стали художниками и по заранее заготовленному эскизу вместе нарисовали три большие картины с городскими видами.

Каждый мог взять путеводитель и пройти городские выставки, собрав отметки в виде смайлов. Всех, кто преодолел маршрут, ждали подарки от предприятия «Карабашмедь». Первым победителем стал Марсель Хафизов. Он приехал в командировку из Курганской области.

– Я не пропустил ни одного мероприятия. Посмотрел документальный фильм о музее, прошёл мастер-класс по рукоделию, увидел древние предметы народного быта. Это увлекательно! Не ожидал, что проведу вечер таким образом.

В Центральной городской библиотеке гостей встречали в полутьме, единственным источником света были фонарики. Это делало экскурсию загадочной.

Книги, которым больше 100 лет, можно было почитать, но прежде следовало надеть белые перчатки. Выставка миниатюрных изданий размером с ладонь стала своеобразной фотозоной.

В городском музее под живое исполнение классической музыки предлагалось окунуться в разные столетия Карабаша, пролистав старинные газеты и поправляя причёску, глядя в антикварное зеркало.

Организаторами «Ночи музеев» стали Управление культуры, АО «Карабашмедь» (входящее в состав АО РМК) и сеть кинотеатров «Континент Синема».