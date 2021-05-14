В Кыштыме открылась персональная выставка картин Ольги Ларичевой-Ляпиной

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Выставка, посвящённая архитектуре нашего города, разместилась в центральной библиотеке имени Бориса Швейкина.

– Мы нередко едем в Москву, в Санкт-Петербург и даже за границу, чтобы полюбоваться архитектурными достопримечательностями. А ведь у нас на Урале уникальное архитектурное наследие! – говорит Ольга Геннадьевна. – Больно, что некоторые памятники находятся в плачевном состоянии. Их нужно спасать!

О Кыштыме художница говорит с теплотой и любовью. По её словам, даже находясь в Челябинске и работая в своей мастерской, она часто думает про «тихое зимовье». Признаётся: наш небольшой живописный городок запал ей в душу с первого взгляда.

– Даже само расположение города выстроено очень грамотно, – считает художница. – Парки, улицы, развилки… Всё на своих местах. Здесь удобно и комфортно жить. Этим летом я проведу в Кыштыме третий пленэр для художников. Для себя я вижу очень много объектов, где я хотела бы побывать и порисовать. К примеру, хочу поближе познакомиться с храмами – они у вас очень величественные.

На выставке представлена 31 картина Ольги Ларичевой-Ляпиной. На полотнах застыли церкви, Демидовская усадьба, флигель с башней на территории усадьбы, чугунный фонтан и другие памятники архитектуры нашего города. Увидеть «Истории о Кыштыме», какими их увидела талантливая художница, должен, безусловно, каждый житель города.

Выставка открыта в библиотеке имени Б. Швейкина до 19 июля.