Жителей Кыштыма приглашают провести вечер в эпицентре культурных событий

Сегодня, 12:04 Категория: Культура

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Завтра, 15 мая, в соседнем городе Карабаше впервые пройдёт всероссийская акция «Ночь музеев». Событийная программа включена в официальную афишу портала культурного наследия и традиций России.

Жители и гости города посетят выставку единственного в нашей стране музея карикатуры, вместе нарисуют картину с живописным городским видом и отправятся в виртуальное путешествие по крупнейшим музеям мира.

Основная программа пройдёт в торгово-развлекательном центре «Медь» (ул. Металлургов, 4). Начало в 17:00. Не дожидаясь ночи, там создадут настоящее арт-пространство! В течение вечера посетители вместе нарисуют большую картину с живописным городским видом по заранее подготовленному эскизу. Художником сможет стать каждый.

Все желающие посетят выставку «Международный Космический Смех» единственного в России музея карикатуры (г. Екатеринбург), примут участие в декоративно-прикладных мастер-классах, перформансах. Всё это бесплатно.

Продажа билетов предусмотрена только при входе в кинозалы ТРЦ. За 250 рублей зрители увидят на большом экране документальные фильмы о крупнейших музеях мира, знаменитые коллекции представят и в формате 3D. За символическую плату 50 рублей можно будет освоить (видео)мастер-класс от Екатеринбургского музея изобразительного искусства.

В Центральной городской библиотеке (ул. Металлургов, 13) зрителей ждут экспонаты народного быта, презентация редких изданий «Тайны второго хранилища», фотозона с миниатюрными книгами. Начало: 18:00. Вход свободный.

Затем экскурсоводы предлагают прогуляться в историческую часть города и посетить городской музей (ул. Освобождения Урала, 64), в котором открыт зал природы, выставлены уникальные фотографии, архивные документы, картины, минералы. Выставка будет сопровождаться классической музыкой в исполнении учеников детской школы искусств. Начало в 18:00 час. Вход свободный.

Программа продлится до 22:00. Самые активные участники получат подарки.

Приятным завершением вечера станет прогулка по Центральной площади. Новая достопримечательность города – светомузыкальный фонтан подарит море положительных эмоций детям и взрослым.

Организаторами «Ночи музеев» в Карабаше выступили Управление культуры городского округа, АО «Карабашмедь» (входящее в состав АО «Русская медная компания») и сеть кинотеатров «Континент Синема».