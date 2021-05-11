Кыштымская «Баллада» выступила в День Победы на Кировке в Челябинске

11-05-2021, 12:53 Категория: Культура

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Патриотический проект НОВАТЭК «Огни Победы» завершился грандиозным концертом, который прошёл 9 мая в Челябинске на пешеходной зоне «Кировка», возле театра оперы и балета.

Мужской вокальный ансамбль «Баллада» из Кыштыма получил приглашение на участие в этом знаковом событии. «Баллада» – уникальный коллектив поющих сотрудников органов внутренних дел. Есть среди них те, кто сейчас несёт службу, есть и ветераны и те, кто вышел в отставку. Несмотря на трудную профессию, им удаётся служить ещё и песне.

В конце прошлого года ансамбль получил новое почётное звание – Заслуженный творческий коллектив Южного Урала. Как признаётся руководитель коллектива Елена Князева, новый статус добавляет ответственности и ей, и участникам.

15 мая в 16 часов в Народном доме состоится отчётный концерт Заслуженного коллектива ансамбля «Баллада» – «Парни хоть куда», в основу которого положен сюжет известного фильма «В бой идут одни «старики». Зрительный зал Народного дома, с учётом ограничений, вмещает только 170 человек.