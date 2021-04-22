В Кыштыме состоялась премьера хореографического спектакля «Место для шага вперёд»

Вчера, 12:15 Категория: Культура

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Автор сценария и режиссёр-постановщик, а также хореограф спектакля – жительница нашего города, профессиональный хореограф Анастасия Назарова.

«На сцене произошло настоящее чудо…», «плакал весь зал…», «мурашки по коже бежали на протяжении всего спектакля...» – такие комментарии в социальных сетях оставляли зрители. Анастасия Назарова рассказала «Кыштымскому рабочему», как создавался уникальный спектакль «Место для шага вперед».

Подготовка шла два месяца. 14 февраля Анастасия начала работу над спектаклем.

– Я подумала, что это будет идеальный день для начала моей любви со спектаклем, с танцем, с танцорами. Идея возникла постепенно. Сначала я хотела сделать постановку, используя весь русский рок, но потом для меня ближе оказался Виктор Цой. В моей жизни произошло много событий, которые сопровождались именно его песнями. Тогда я подумала, что стилистически будет правильно выбрать одного музыканта.

В спектакле приняли участие 11 человек. Десять танцоров и вокалистка Влада Соколовская. Танцоры театра «Пульсар» воплотили идею Анастасии на высшем уровне. Первые две недели они просто разучивали сцены, не зная, что будет дальше. А Анастасия работала с текстами песен, чтобы понимать, кому из ребят что подходит. Танцевальные связки и комбинации лишь со временем стали вырисовываться в одно большое действо.

– Когда мы узнали, что это будет спектакль, то очень обрадовались, потому что для многих это последний год в «Пульсаре». Дальше будет поступление в учебные заведения, и мы разъедемся по другим городам. Эта была ещё одна возможность больше сплотиться с коллективом. Идеи Анастасии Владимировны всегда такие безумные и крутые! И я очень рада, что стала частью этого и получила ещё один опыт работы с ней. Каждый раз мы удивляемся, как у неё появляются такие идеи, – делится впечатлениями участница спектакля Полина Ступацкая.

Помимо искусства танца, каждый внёс свой вклад в мероприятие. К примеру, Славяна Мячина помогала с видеороликами. Перед спектаклем участники самостоятельно снимали видео и настраивали рекламу. Во время подготовки спектакля нередко возникали трудности, Анастасия улетала на неделю в Москву на учёбу, не всегда получалось собраться всем составом. Больше всего хореограф переживала за техническую часть – музыкальное сопровождение, свет, за то, что трёхлитровая банка, задействованная в одной из сцен, может лопнуть. Но побороть все страхи, по словам режиссёра-постановщика, помогала поддержка танцоров и близких. Мама Анастасии, известный хореограф нашего города Алла Щербакова, внесла свою лепту в спектакль – сшила костюмы. Поддержали девушку и бабушка с дедушкой –Василий Петрович и Валентина Михайловна Гавриловы.

– Бабушка с дедушкой меня поддержали и во время подготовки моего первого спектакля «Социум. Система. Личность», и сейчас снова очень мне помогли, сидели с моими детьми. Также хотелось бы выразить благодарность Эдуарду Щербакову и Ольге Шмаковой. Семья и танцоры – это моя поддержка. Без них бы ничего не получилось. Я очень люблю наших танцоров. Каждого из них!

Спектакль, как уже было сказано, создан по мотивам песен Виктора Цоя. Выбор на музыку легендарного вокалиста пал неспроста.

– Я, наверное, отчасти ассоциирую его с собой или себя с ним. Я не читала о нём, не выискивала специально какую-то информацию о его жизни, знакома только с творчеством. Для меня Цой – это образ сильного человека. У меня ощущение, что он не был «зазвездившимся». Для меня это некая отстранённость, талантливость и скромность в то же время. Есть у него какая-то грусть, такое «вкусное» одиночество, он мне близок. Название «Место для шага вперёд» сразу было определено. У меня постоянно в руках были бумажки с текстами всех песен, причём я их сидела и специально переписывала, а не печатала.

Реализация идеи получилась очень достойной. Уровень спектакля отметили все зрители. Многим удалось прочувствовать задумку с первых же минут. Спектакль получился эмоциональным, пробирающим до глубины души. Игра света, вокал юной Влады Соколовской, и, конечно же, высокий уровень мастерства артистов театра танца «Пульсар». Каждый из участников сделал своё дело на «отлично».

– Меня переполняет радость и самые искренние эмоции. Было очень приятно, когда пять или шесть человек подошли со словами «я начал плакать с первой минуты…» Если у меня получилось добраться до души, то значит всё не зря, – резюмировала Анастасия Назарова.

В конце нашей беседы Анастасия рассказала, что впереди нас ждут ещё спектакли. Сейчас в голове талантливого хореографа и режиссёра-постановщика уже крутятся две темы ближайших постановок. Пожелаем ей успехов в творчестве.