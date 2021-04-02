Кыштым посетил московский художник

Сегодня, 14:29 Категория: Культура

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Сегодня в рамках Уральской индустриальной биеннале наш город посетил московский художник Павел Отдельнов. Он известен своими работами в жанре индустриального пейзажа. Павел – член секции живописи Московского союза художников. В 2017, 2018, 2019 и 2020 годах вошёл в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представляющий выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.

Продюсер биеннале Анна Акимова сопроводила художника и познакомила его с основными достопримечательностями Кыштыма.

– У вас очень красивый город, с красивой природой, у него отличное местоположение. Город среди озёр и гор – это невероятно красиво. И памятники, которые, конечно же, нужно восстанавливать. Мне удалось побывать в Усадьбе Белый дом – у этого здания большой потенциал для того, чтобы, например, сюда приезжать, привозить сюда туристов. Хотелось бы, чтобы он обрёл достойный вид. Ваш город имеет очень большую историю, очень приятно здесь побывать.

Основная цель приезда художника – пообщаться с горожанами, посетить достопримечательности и разузнать побольше о ВУРСе – следствии первой радиационной аварии в СССР.