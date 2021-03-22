В Карабаше открылся самый современный кинотеатр Урала. Посетить его можно в торгово-развлекательном центре «Медь»

Вчера, 10:43 Категория: Культура

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25 марта в кинотеатре города Карабаша пройдёт премьера новой версии культового фильма.

Южноуральцы увидят остросюжетный фильм «Годзилла против Конга» в уникальном кинозале ТК «Медь», оснащенном современным оборудованием производства фирмы «BARCO». В настоящее время это единственный в Челябинской области проектор с лазерным источником света, который позволяет демонстрировать фильмы в самом высоком качестве.

Показ стартует 25 марта 2021 года. Билеты уже доступны для приобретения. Их можно купить онлайн на официальном сайте или в мобильном приложении кинотеатра - https://kontinent-cinema.ru/?city=karabash

На выбор для зрителей форматы 2D и 3D.

Создатели «Годзиллы» приоткрывают тайны фильма. Так, Конг и группа ученых по сюжету картины решают отправиться в опасное путешествие, чтобы найти родной дом гиганта. С ними едет и девочка Джия – единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно ученые сталкиваются с разъяренным Годзиллой, который разрушает все на своем пути. Неведомые силы провоцируют битву двух титанов. Но это лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах земли.

Порой зрители кинотеатров сталкиваются с довольно неприятной ситуацией, когда изображение, особенно по краям экрана, начинает тускнеть, мерцать, а в кадре появляются чёрные «кляксы».

Проблема заключается в том, что многие проекторы старого образца работают на ксеноновых лампах, которые не могут обеспечить постоянство яркости и контрастности. Новое лазерное оборудование полностью исключает такие казусы, которые отвлекают от просмотра и полного погружения в мир кино. Качественно преподнести изображение помогают и экраны кинозалов, созданные с серебряным напылением.

В ТК «Медь» действует кинотеатр с тремя кинозалами на 154, 54 и 32 места. Все они оснащены идентичным оборудованием и комфортными креслами.

Если в кино хотят пойти родители, которым не с кем оставить детей, к их услугам игровой городок «Пампасы». Сотрудники городка помогут ребятам увлекательно провести время за веселыми развлечениями на самых разных аттракционах. К услугам отдыхающих мягкий скалодром, веревочный парк, лабиринт с сухим бассейном, аэрохоккей и многое другое.

Игровой городок оформлен в формате тропических «Джунглей», и здесь круглый год царит приподнятое летнее настроение. В «Пампасах» ждут детей разных возрастов. Малыши до пяти лет могут прийти сюда только в сопровождении родителей.

ТК «Медь» – это также отличное место для шопинга и общения. По соседству с кинотеатром расположена зона фуд-корта, где можно перекусить, выпить горячий кофе или приобрести бизнес-ланч. На первом и цокольном этажах посетителей ожидают отделы одежды, косметики, ювелирных изделий, игрушек, зоотоваров, салон сотовой связи, а также сетевые магазины бытовой техники и продуктов.

Возле торгового комплекса оборудована удобная парковка. А по соседству с ним находятся культурные и досуговые объекты Карабаша – Центральная площадь с просторной детской игровой площадкой, храм в честь святителя Иоанна Златоуста и спортивный комплекс «Металлург».