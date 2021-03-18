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В Народном доме Кыштыма состоялась встреча с художником Иваном Горшковым

Вчера, 10:35 Категория: Культура
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Художник Иван Горшков и корреспондент газеты "Кыштымский рабочий" Зули Дусматова.

 

Она стала возможной благодаря участию Кыштымского городского округа в Уральской индустриальной биеннале. Наш город стал одним из трёх городов региона, наряду с Саткой и Челябинском, где жители смогут увидеть произведения современного искусства.

 

Иван Горшков – современный художник, скульптор, живописец, соучредитель Воронежского центра современного искусства. Он участник многочисленных выставок, которые проходили в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Берлине, Париже и Будапеште.

 

На биеннале Иван презентовал свой документальный фильм о подготовке и участии на выставке Cosmoscow в Москве «Шоу всего». Зрителям предлагалось взглянуть по ту сторону выставки – в мастерскую художника, чтобы увидеть, как создаются произведения современного искусства. В фильме Горшков поделился своими мыслями о творчестве, о жизни, и о том, как живётся молодому художнику в современных реалиях.

 

После просмотра фильма жители и гости нашего города задавали вопросы Ивану, на которые он отвечал с большим удовольствием. Поделился своими впечатлениями о Кыштыме и его людях. Отметил, что уральская природа очень отличается от природы центральной России, и больше всего он восхищён горами и обилием водоемов.

 

Во время диалога с гостями Иван раскрыл главную причину своего приезда – он изготовит скульптуру для нашего города.

 

Подробности – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».

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Теги: Кыштым биеннале художник Иван Горшков Народный дом

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