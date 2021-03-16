Южноуральские коллективы и солисты приняли участие в международном фестивале «Пою моё Отечество»

Вчера, 17:17 Категория: Культура

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На Южном Урале 15 марта состоялся второй отборочный тур международного фестиваля национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою моё Отечество».

В 2021 году он проводится в рамках региональной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура» и при поддержке министерства культуры Челябинской области.

Как и первый, второй тур фестиваля «Пою моё Отечество» прошёл в видеоформате. 15 марта члены жюри дистанционно провели конкурсный отсмотр присланных видеозаписей (по два номера от каждого участника). Своё творчество показали 26 коллективов из 13 муниципальных образований Челябинской области. В числе участников – вокальные ансамбли, хоры ветеранов войны и труда, солисты, хоры русской песни, национальные коллективы, хоры казачьей песни, фольклорные ансамбли, детские народные хоры и солисты детских музыкальных школ.

Слоган фестиваля в 2021 году - «Люблю Урал…», он посвящён памяти Ивана Исидоровича Шутова. В этом году уральскому композитору, заслуженному работнику культуры РСФСР, автору свыше 300 хоровых произведений, песен, инструментальной музыки, обработок русских народных песен исполнилось бы 95 лет. Но его песни продолжают жить в сердцах земляков-уральцев и всех россиян. Они включаются в репертуар хоровых коллективов и звучат в наши дни не только на Урале, но и далеко за его пределами. Это показали и участники отборочного тура, которые по условиям фестиваля обязательно должны были исполнить песню Ивана Шутова. «У околицы», «Зацвели под окошком берёзы», «Сторонка, милая сторонка», «Играй, гармонь» – эти и другие песни прозвучали в исполнении самодеятельных артистов. Также в программе были представлены национальные татарские, башкирские, русские и казачьи песни разных жанров.

Протокол результатов (лауреаты), а также видеозаписи лучших номеров будут опубликованы на сайте ddnchel.ru.