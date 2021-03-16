В Кыштым приехал известный молодой художник Иван Горшков

Вчера, 13:26 Категория: Культура

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Кыштым во второй раз стал участником Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Это крупный международный проект, который каждые два года проходит в Екатеринбурге и городах Урала. В этом году художники снова будут сотрудничать с действующими заводами и создадут произведения специально для общественного пространства нашего города!

Биеннале впервые приглашает жителей включиться во взаимодействие с авторами, стать причастными к созданию художественных объектов и посетить публичную программу: лекции об искусстве, мастер-классы и встречи, кинопоказы и экскурсии.

Сегодня, 18 марта, в Народном доме состоится первая встреча жителей и гостей нашего города с художником Иваном Горшковым, а также показ документального фильма о его проекте «Шоу всего».

Известность Ивану Горшкову принесли сварные металлические скульптуры, которые он выставлял в общественных пространствах Воронежа, позволяя зрителям свободно взаимодействовать с ними. В последних проектах художника прослеживается интерес к найденным предметам, условности места и обстоятельств, сформировавшийся в стратегию под названием «Найти и улучшить!» – то есть, как найти интересную ситуацию и воспользоваться ею.

После показа художник поделится с жителями и гостями города первыми итогами своего визита в Кыштым и ответит на вопросы.

Начало встречи в 18 часов. Вход свободный.