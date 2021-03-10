Юные актёры из Кыштыма стали дипломантами престижного международного конкурса

Вчера, 09:48 Категория: Культура

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Юные актёры из театрального коллектива «Вдохновение» (руководитель – режиссёр Елена Баланцова) Дома детского творчества приняли участие в 26-м международном конкурсе «Роза ветров». Он проходил в конце февраля – начале марта в Москве.

Под руководством педагогов в столицу отправились 19 кыштымских школьников. На конкурсе они представили спектакль «Дикий» по мотивам сказки Г. Андерсена «Гадкий утёнок».

– Дети выступали на сцене фольклорного центра имени Людмилы Рюминой, – говорит Елена Викторовна. – В номинации «Драматический спектакль» участвовали 13 коллективов, в том числе и наш. Постановки оценивали эксперты – режиссёры и преподаватели ГИТИСа, Московского института культуры. Я считаю, что наши ребята выступили достойно. Члены жюри отметили успешное исполнение роли маленького Карла нашим актёром Артёмом Ивановым.

«Вдохновение» стало дипломантом второй степени. Кстати, спектакль «Дикий» смогут увидеть и кыштымцы. Постановку планируется представить на сцене ДК металлургов 22 апреля.