В Кыштыме Народный хор имени Анатолия Морозова отметил 35-летие

Вчера, 15:50 Категория: Культура

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35 лет городскому хору исполнилось ещё осенью прошлого года. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, юбилей тогда не удалось отметить в творческой атмосфере – на сцене и в окружении любителей народной музыки.

Как только часть ограничений, в том числе и на проведение культурно-массовых мероприятий, была снята, в Народном доме состоялся концерт в честь юбилейной даты. Сам Анатолий Иванович, конечно же, не смог пропустить именины своего детища и также присутствовал на концерте. Анатолий Морозов руководил хором более 30 лет. С недавнего времени он передал «бразды правления» участнице хора, выпускнице Миасского колледжа культуры Елизавете Быковой. Она приняла коллектив, понимая всю ответственность. Пришлось столкнуться и с определёнными трудностями: коллективу предстояло снова заслужить любовь и восхищение зрителей. Елизавета обрела авторитет и доверие у участников хора, поскольку бережно относится к наработанному материалу, репертуару, традициям и истории коллектива, обращается за советом к мастеру и наставнику – Анатолию Ивановичу. В прошлом году коллектив подтвердил звание «Народного». Кроме того, получил имя своего основателя – Заслуженного работника культуры Российской Федерации Анатолия Морозова.

– Это был даже не концерт, а ярмарка поздравлений, – поправляет художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва. – На сцене выступили не только солисты хора. Поздравить именинника пришли и их коллеги по творческому цеху – детский образцовый ансамбль «Росинка», хореографический коллектив Детской школы искусств «Жар-птица», ансамбли «Мужички», «Аннушка», народный коллектив «Яшлек».

На ярмарку поздравлений были приглашены ветераны и любители народного творчества. Поздравить Анатолия Морозова, ветеранов и нынешних солистов хора приехала глава Кыштымского городского округа. Людмила Шеболаева высоко оценила вклад хора в культурную жизнь города. За самобытность, профессионализм, сохранение и развитие уникальных традиций народной культуры и творчества, популяризацию жанра народной песни коллектив отмечен благодарственным письмом главы Кыштымского городского округа.

Кульминацией празднования дня рождения стало выступление на одной сцене ветеранов хора и молодых солистов. Все вместе они искромётно исполнили «Кыштымский перепляс».