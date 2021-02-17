Кыштымский «Алёша Попович» стал лауреатом первой степени областного конкурса

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Творческий коллектив Народного дома муниципального учреждения «Централизованная клубная система» стал лауреатом первой степени в VII областном заочном видеоконкурсе «Новогодний фейерверк».

Кыштымские артисты представили на конкурс видеозапись интерактивного спектакля «Новогодние приключения Алёши Поповича».

По словам художественного руководителя Народного дома Ольги Горбанёвой, всего на конкурс поступило 60 видеосюжетов новогодних программ из городов Челябинской области.

А детский образцовый театр игры «Мираж» (руководитель Елена Тюрякина) из дома культуры металлургов стал одним из трёх обладателей Гран-при «Новогоднего фейерверка».