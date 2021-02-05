На Южном Урале объявлен открытый литературный конкурс «Города трудовой доблести»

Вчера, 11:45 Категория: Культура

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Челябинское отделение Российского союза писателей приглашает принять участие в литературном конкурсе «Города трудовой доблести Южного Урала». В знак памяти о трудовом подвиге южноуральцев решено установить в Челябинске стелу и увековечить памятник песнями, стихами, красивыми историями и фактами.

К участию приглашаются пишущие на русском языке поэты, писатели, документалисты, краеведы. Место проживания авторов произведений, а также их возраст значения не имеют. Участники конкурса делятся на две категории: авторы до 18 лет, авторы старше 18 лет. Принимаются поэтические и прозаические произведения. Приветствуются краеведческие работы, в том числе на основе документов и экспонатов, хранящихся в «Музее ЧТЗ».

Работы принимаются до 9 мая 2021 года включительно по почте: opalova@yandex.ru. Объявление победителей – 12 июня 2021 года.