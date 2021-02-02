«Театр для всех» приглашает кыштымцев на спектакль с участием детей с ограниченными возможностями здоровья

Вчера, 10:59 Категория: Культура

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Юные актёры после спектакля "Один день из жизни волшебников".

Фото предоставлено студией "АБВГДЕйКА".

Педагоги студии детского творчества и развития «АБВГДЕйКА» представят на сцене Дворца культуры «Победа» свой спектакль «Волшебник Изумрудного города».

Особенность этой постановки в этом, что роли в ней играют восемь детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом спектакле «Алиса в стране чудес» участвовало пять детей, они будут выступать на сцене и теперь.

Как сообщила «КР» руководитель студии «АБВГДЕйКА» Александра Попова-Самонова, произведение было выбрано не случайно. В сказочной повести Александра Волкова рассказывается про дружбу и взаимовыручку, про добрых и злых волшебников. Даже обычный человек может творить чудеса. Эта сказочная повесть показывает, что многое в нашей жизни зависит от нас самих, а вера в чудеса помогает преодолевать любые трудности.

Продолжительность спектакля – 30 минут, он состоится 18 февраля в 18 часов. Пригласительный билет можно бесплатно получить в студии детского творчества и развития «АБВГДЕйКА». Информацию уточняйте по телефонам: 8-908-05-51-126, 8-951-448-05-79. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки раздадут 200 билетов.