Песни самодеятельного ансамбля из кыштымского посёлка услышат 35 миллионов зрителей телепрограммы «Искры камина»

Сегодня, 12:07 Категория: Культура

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Самодеятельному коллективу «Белая черёмуха» из посёлка Тайгинка всего четыре года. В его составе семь исполнителей, в репертуаре – русские народные песни в современной обработке и лирические авторские композиции. Ансамбль – активный участник всех праздничных мероприятий и любимец горожан, лауреат городских конкурсов и дипломант областного конкурса «С песней по жизни». Очередным признанием коллектива стало приглашение в минувшую субботу на областное телевидение.

– Нам предложили стать участниками популярной передачи «Искры камина» Полины Вольфович, – говорит руководитель ансамбля Николай Стуков. – Такое в Кыштыме впервые, и это очень почётно для самодеятельного коллектива, состоящего из пенсионеров. Съёмки проходили в парк-отеле «Берёзка», в «Домике охотника» с уютным интерьером и «живым» камином. Мы исполнили четыре песни, и пятую, на бис, спела наша солистка Светлана Щербакова.

Музыкальное сопровождение для песенников создал талантливый кыштымский аранжировщик и композитор Сергей Кузнецов, с поездкой помогло управление культуры округа. Высокую оценку поставил коллективу Депутат Государственной думы Владимир Бурматов, с которым тайгинцы встретились на телевидении. Оказалось, что при поддержке Владимира Владимировича творческая группа канала проводит концерты и открывает новые таланты. Депутат предложил ансамблю поддержать его избирательную кампанию концертной программой.

В 2020 году телепередача «Искры камина» отметила свое 15-летие. Сейчас её смотрят более чем в 150 городах России и в сорока городах Белоруссии – это огромный зрительский охват. «Белую черёмуху» из Тайгинки увидят 35 миллионов зрителей на 74-х телеканалах!