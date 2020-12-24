В Кыштыме кинотеатр «Октябрь» отметил пять лет со дня своего возрождения

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В минувшую пятницу, 25 декабря, исполнилось ровно пять лет с того дня, как кинотеатр «Октябрь» вновь распахнул свои двери перед зрителями. Сотрудников кинотеатра и любителей кино в этот день поздравила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Свой второй, по сути, день рождения развлекательный комплекс «Октябрь» отмечает не только благодаря индивидуальному предпринимателю из Златоуста Сергею Мунтяну, вложившему в реконструкцию объекта средства, но и благодаря настойчивости главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой. Муниципалитет оказывал содействие в решении организационных вопросов, возникающих у предпринимателя в ходе реконструкции здания.

У кыштымского кинотеатра богатая и интересная история. В 1957 году наша страна отмечала 40-летие Октябрьской революции, а Кыштым – 200-летие со дня основания. В преддверии юбилея «тихого зимовья» началось строительство широкоформатного кинотеатра в самом «сердце» города. И название он получил соответствующее – «Имени 40-летия Октября». Кинотеатр на 250 мест был сдан в эксплуатацию в 1958 году. Открытие состоялось 4 ноября пробным сеансом по пригласительным билетам. Первый показ доверили квалифицированному киномеханику Ивану Михайловичу Яшкину.

В фойе кинотеатра оформили стенды, посвящённые советским актёрам кино и театра, работал буфет. В зале – панорамный экран из специальной светоотражающей ткани закрывался раздвижным занавесом из тёмно-вишнёвого бархата, который управлялся из аппаратной. Люстры гасились постепенно, чтобы глаза привыкали к полутьме в зрительном зале. Кинопроекторы установлены были последней отечественной модели с полуавтоматическим режимом работы, что облегчало условия труда киномехаников. В городском кинотеатре ежедневно проводилось по пять взрослых киносеансов и один детский. Первым был показан фильм «Трудное счастье» с Олегом Ефремовым, Михаилом Козаковым, Евгением Леоновым, Николаем Сличенко. Премьера этого фильма состоялась незадолго до открытия нашего кинотеатра – 27 октября 1958 года. Киносеть «Октябрь» объединяла не только сам кинотеатр, но и киноустановки в посёлках.

В девяностых годах начались проблемы в работе кинотеатра. Они коснулись не только Кыштыма. Госкино РФ был упразднён. Билет в кино то время стоил две-три тысячи рублей. Это было весьма ощутимо для семейного бюджета. Летом 2004 года в Кыштыме прошли последние киносеансы из-за аварийного состояния здания. В 2006 году объект и земельный участок под ним приобрёл предприниматель из Златоуста Сергей Мунтян. Однако восстановление кинотеатра началось только в 2013 году.

Открытие кинотеатра состоялось 25 декабря 2015 года. Первыми фильмами, которые были показаны в отреставрированном кинотеатре, стали «Звёздные войны» и «Маленький принц». Хорошей традицией возрожденного «Октября» стали творческие встречи с Заслуженной артисткой России, почётным жителем Кыштыма, актрисой театра и кино Ингой Оболдиной. Помимо встреч с поклонниками, Инга Петровна знакомила кыштымцев со своими работами в художественных фильмах и кинопремьерами.