«Гринландия» даёт путёвку на сцену молодым талантам

Вчера, 16:52 Категория: Культура

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Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона объявляет старт заочного конкурса стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!»

Заочный конкурс будет проходить в два этапа, по итогам первого определят дипломантов конкурса, на втором этапе будут определены лауреаты, а обладателя звания «Народный победитель» выберут путём интернет-голосования. Особенностью этого года станут две номинации – «Молодёжная мастерская» (для авторов и исполнителей в возрасте до 35 лет) и «Лучшее исполнение песни из репертуара Иосифа Кобзона». Победители получат дипломы и денежные призы, а также возможность выйти на главную сцену фестиваля на гала-конценте с участием звезд российской эстрады и лучших исполнителей авторской песни.

– Я уверен, что все мероприятия пройдут на высочайшем уровне, – говорит организатор и идейный вдохновитель «Гринландии» Олег Валенчук – Оргкомитет полон оптимизма! Мы запускаем новые конкурсы, открываем заочные образовательные и творческие площадки. И, конечно, мы обязательно встретимся со всеми нашими друзьями в июле 2021 г. на гостеприимной вятской земле».

Познакомиться со всеми условиями конкурса и подать заявку можно на официальном сайте «Гринландии» (www.grinlandia.ru) или в группе фестиваля «ВКонтакте» (https://vk.com/grinlandia_fest).