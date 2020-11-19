Фестиваль идей и технологий Rukami приглашает южноуральцев пройти сквозь время

Сегодня, 10:30 Категория: Культура

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В Челябинске стартовал фестиваль идей и технологий Rukami. В эти дни он проходит в режиме онлайн.

«Гостей фестиваля Rukami в Челябинске ждет насыщенная и многогранная программа-путешествие от первых технических достижений древности до презентаций уникальных разработок и прототипов южноуральских мейкеров сегодняшнего дня. Уверена, благодаря новому онлайн-формату мероприятия, нам удастся вовлечь в техническое творчество и Кружковое движение еще больше талантливых и неравнодушных детей и подростков, чем в прошлом году», — рассказала Татьяна Играёва, менеджер по работе с регионами Фонда проектов НТИ.

Первой площадкой, которую можно будет увидеть на фестивале, станет «История». Трек поведет в прошлое с его открытиями, изменившими жизнь, что помогло лучше понять мир и вселенную вокруг нас. Участников познакомят с нестандартными техническими решениями древних людей, с технологиями, которые открыли новые горизонты для человечества, продемонстрируем изобретения знаменитого Леонардо да Винчи, дошедшие до наших дней, и многое-многое другое!

Площадка «Общество» — место, где создается волшебство! Именно здесь зрители увидят мейкеров со всей Челябинской области,познакомятся с их проектами и творениями и даже попытаются их повторить. Узнают, как создать свой собственный маленький домик, светящийся изнутри, зажечь лампочку без проводов, запустить в небо бумажную ракету, создать самолет из подручных средств.

На треке «Творчество» вы сможете увидеть мир творчества изнутри. Мы покажем весь процесс изобретения, начиная с возникновения идеи и заканчивая поиском и решением технологической задачи. Как придумать и найти новые идеи? Как проверить гипотезу? Как найти тех, кто поможет воплотить идею в жизнь? Расскажут хедлайнеры фестиваля.

Третья площадка — «Технологии». Трек для продвинутых и разбирающихся в современных технологиях участников! И не только! Здесь собрано все самое передовое, инженерное и научное! Каждый сможет сконструировать уникальный музыкальный инструмент, разработать 3D-модель космического корабля, создать собственный развлекательный квиз и узнать об альтернативных и интересных способах получения электрической энергии.

И, наконец, «Сцена» — связующая точка фестиваля. Здесь собрана вся развлекательно-игровая часть фестиваля. Если вам вдруг захочется отдохнуть от мозгового штурма и научных изобретений, загляните сюда. И вы увидите высокотехнологичные полеты дронов, зрелищные научные шоу, онлайн экскурсии интерактивные игры с роботами, викторины и запоминающиеся мастер-классы. В прямом эфире будут летать радиоуправляемые модели самолетов, а их пилоты попытаются завладеть лентой и сбить своих соперников на землю!

«Фестивали идей и технологий Rukami проводятся ежегодно, собирая тысячи мейкеров и изобретателей по всей стране. Для одних это просто хобби, для других — возможность продемонстрировать новые продукты и технологии. В итоге получаются потрясающие вещи, сделанные своими руками. Такое торжество человеческой мысли и креатива возможно только на фестивале Rukami», — комментирует Владислав Халамов, главный организатор фестиваля Rukami.