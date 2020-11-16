Стартовал приём заявок на премию «Ключевое слово»

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Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте кампании для соискателей Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Заявки будут приниматься до 1 декабря 2020 года.

«Языковое многообразие имеет огромное значение для нашей страны и всего мира. Премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России, и, конечно же, русского языка, являющегося межэтнической консолидацией и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», — отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

«Ключевое слово» – общероссийский конкурс проектов, направленный на сохранение языкового многообразия РФ, поощрение работы по созданию в России условий и возможностей, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим страну, их языкам и традициям. Конкурс призван подчеркнуть многогранность России как страны с уникальным языковым многообразием, поощрить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия РФ, а также продвижение русского языка за рубежом.

В рамках премии предусмотрено семь номинаций:

«Лучший мультимедийный проект»;

«Лучший издательский проект»;

«Лучший научный проект»;

«Лучшая социальная инициатива»;

«За сохранение языков малочисленных народов»;

«За особые заслуги»;

«Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 1 декабря 2020 года на электронный адрес slovo@fadn.gov.ru. Подробные правила участия можно посмотреть на сайте http://fadn.gov.ru.