В России стартовал конкурс «Диалог культур»

Вчера, 16:28 Категория: Культура

121

0

С 9 по 28 ноября 2020 года Федеральное агентство по делам национальностей проводит молодежный этнокультурный конкурс «Диалог культур». Проект осуществляется в рамках государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики».

Цель мероприятия­ – создать молодежное межкультурное коммуникативное пространство, развить национальную культуру и этнокультурное просвещение, сформировать позитивный международный имидж РФ в части осуществления мер по сохранению и развитию культуры народов России.

Конкурс помогает выявить талантливых и одаренных молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов на национальных и русском языках.

«Диалог культур» состоит их двух этапов. В первом из них участникам необходимо записать видеопрезентацию номера в национальном костюме длительностью до трех минут до 22 ноября опубликовать ее на официальном сайте www.dialogculrure.ru.

Прошедшие отборочный этап конкурсанты примут участие в образовательной программе проектас участием известных спикеров, популярных тренеров и знаменитых гостей, которая пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 ноября.