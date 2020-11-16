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В России стартовал конкурс «Диалог культур»

Вчера, 16:28 Категория: Культура
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С 9 по 28 ноября 2020 года Федеральное агентство по делам национальностей проводит молодежный этнокультурный конкурс «Диалог культур». Проект осуществляется в рамках государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики».

 

Цель мероприятия­ – создать молодежное  межкультурное коммуникативное пространство, развить национальную культуру и этнокультурное просвещение, сформировать позитивный международный имидж РФ в части осуществления мер по сохранению и развитию культуры народов России.

 

Конкурс помогает выявить талантливых и одаренных молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов на национальных и русском языках.

 

«Диалог культур» состоит их двух этапов. В первом из них участникам необходимо записать видеопрезентацию номера в национальном костюме длительностью до трех минут до 22 ноября опубликовать ее на официальном сайте www.dialogculrure.ru.

 

Прошедшие отборочный этап конкурсанты примут участие в образовательной программе проектас участием известных спикеров, популярных тренеров и знаменитых гостей, которая пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 ноября.

 

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Теги: Диалог культур конкурс Россия

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