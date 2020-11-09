В Кыштыме один из библиотечных проектов стал лучшим проектом года

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Открытие молодёжного центра "Республика" совпало с празднованием Дня города 8 июня 2019 года.

Речь идёт о молодёжном центре «Республика», который был создан на базе центральной городской библиотеки имени Бориса Швейкина летом прошлого года. Кстати, открытие этого центра совпало с празднованием Дня рождения города Кыштыма.

Всего за год «Республика» стала местом притяжения молодёжи нашего города. Здесь проводятся круглые столы, творческие выставки и мастер-классы, встречи с интересными людьми. За год центр посетило около одной тысячи человек, проведены десятки интересных мероприятий.

По итогам работы молодёжный центр «Республика» стал победителем областного конкурса «Лучший библиотечный проект года».