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В Кыштыме один из библиотечных проектов стал лучшим проектом года

Сегодня, 11:41 Категория: Культура
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Открытие молодёжного центра "Республика" совпало с празднованием Дня города 8 июня 2019 года.

 

Речь идёт о молодёжном центре «Республика», который был создан на базе центральной городской библиотеки имени Бориса Швейкина летом прошлого года. Кстати, открытие этого центра совпало с празднованием Дня рождения города Кыштыма.

 

Всего за год «Республика» стала местом притяжения молодёжи нашего города. Здесь проводятся круглые столы, творческие выставки и мастер-классы, встречи с интересными людьми. За год центр посетило около одной тысячи человек, проведены десятки интересных мероприятий.

 

По итогам работы молодёжный центр «Республика» стал победителем областного конкурса «Лучший библиотечный проект года».

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Теги: Кыштым библиотека центр Республика молодёжь

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