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Театральный коллектив «Вдохновение» из Кыштыма стал лауреатом сразу двух престижных конкурсов

Вчера, 08:41 Категория: Культура
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В конце октября в Санкт-Петербурге состоялся международный творческий конкурс «Наследие».

 

Заочное участие в нём принял и кыштымский театральный коллектив из Дома детского творчества «Вдохновение» под руководством профессионального режиссёра Елены Баланцовой.

 

– На конкурс мы отправили видео двух постановок, – говорит Елена Викторовна. – Это спектакль «Принцесса на горошине», который мы поставили в 2019 году, и наша новинка – «Дикий». Оба спектакля стали лауреатами второй степени конкурса «Наследие».

 

А буквально вчера, пятого ноября, кыштымские актёры узнали о своей победе во всероссийском конкурсе театральных коллективов «Золотая рыбка», который проходил в Новосибирске в формате онлайн. «Вдохновение» участвовало в номинации на лучший театральный костюм. В результате шикарные сценические образы актёров спектакля «Принцесса на горошине» удостоились звания лауреата первой степени, а костюмы из постановки «Дикий» стали лауреатами второй степени.

 

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Теги: Кыштым Санкт-Петербург Вдохновение театр Принцесса на горошине спектакль

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