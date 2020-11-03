Театральный коллектив «Вдохновение» из Кыштыма стал лауреатом сразу двух престижных конкурсов

Вчера, 08:41 Категория: Культура

316

0

В конце октября в Санкт-Петербурге состоялся международный творческий конкурс «Наследие».

Заочное участие в нём принял и кыштымский театральный коллектив из Дома детского творчества «Вдохновение» под руководством профессионального режиссёра Елены Баланцовой.

– На конкурс мы отправили видео двух постановок, – говорит Елена Викторовна. – Это спектакль «Принцесса на горошине», который мы поставили в 2019 году, и наша новинка – «Дикий». Оба спектакля стали лауреатами второй степени конкурса «Наследие».

А буквально вчера, пятого ноября, кыштымские актёры узнали о своей победе во всероссийском конкурсе театральных коллективов «Золотая рыбка», который проходил в Новосибирске в формате онлайн. «Вдохновение» участвовало в номинации на лучший театральный костюм. В результате шикарные сценические образы актёров спектакля «Принцесса на горошине» удостоились звания лауреата первой степени, а костюмы из постановки «Дикий» стали лауреатами второй степени.