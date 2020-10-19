На кыштымской сцене выступит легендарный хор имени Пятницкого

Вчера, 14:39 Категория: Культура

166

0

В рамках международного фестиваля национальных культур «Синегорье» завтра, 20 октября, на сцене ДК «Победа» для жителей округа выступит старейший национальный коллектив России – «Хор имени М.Е. Пятницкого».

– Подобно нити рябиновых бус, вереница писаных красавиц в алых сарафанах плывет по сцене, воплощая абсолютную гармонию. Умиротворяющее движение девичьего хоровода вдруг сменяется вихрем молодецкой пляски. Череда контрастов, буйство красок, смена ритмов и слаженное многоголосие русского хора, то затухающие, то вспыхивающие вибрации трогают до глубины души. 80 эталонных красавиц и красавцев, минимум 15 номеров в каждом выступлении, 3–4 смены костюмов. Песня, танец, музыка, система Станиславского и никакой фонограммы. Это то, за что хор превозносят. Но есть и то, за что его любят – за душевность и искренность, за характер и темперамент, за тонкую эмоциональность и бьющую через край экспрессию. За то, что составляет сущность этого коллектива: «Хор Пятницкого» – настоящее национальное достояние. Голос великой державы. Квинтэссенция русскости, – так говорится о хоре на сайте администрации Кыштымского городского округа.

Знаменитый коллектив был организован собирателем русского фольклора Митрофаном Ефимовичем Пятницким в 1910 году, когда страна переживала всплеск интереса к национальным истокам.

На сегодняшний день в кассе ДК «Победа» на концерт хора продано чуть более 60 билетов. Организаторы утверждают, что при организации концерта во Дворце культуры будут соблюдены все санитарные требования – и масочный режим, и социальная дистанция. Зрители будут рассажены таким образом, чтобы не допускать сплочённости.