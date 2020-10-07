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Педагог из Кыштыма отправится на всероссийский фестиваль

Вчера, 11:09 Категория: Культура
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На следующей неделе, с 16 по 18 октября педагог, дополнительного образования станции юных туристов « Странник» Вера Тишкина представит Кыштымский городской округ на всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох» в Ярославле.

– Насколько знаю, в этом году в конкурсе-биеннале примут участие 33 региона, – говорит Вера Владимировна. – На прошлом фестивале я присутствовала в качестве приглашенного гостя. В этом году как участник – везу экспозицию «Три губернии России» в номинацию «Кукла в русском костюме». Большой костюм или коллекцию планирую показать в следующий раз.

Пожелаем Вере Тишкиной удачи и прекрасного времяпровождения!

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Теги: Кыштым всероссийский фестиваль Конкурс костюмов

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