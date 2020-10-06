В Кыштыме прошёл телевизионный творческий конкурс «Марафон талантов»

Вчера, 16:55 Категория: Культура

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Ежегодно Кыштым встречает творческих гостей из ближайших муниципалитетов. Каждая территория готовит по три номера. В этот раз из почти тридцати выступлений экспертам предстояло выбрать не более пяти финалистов.

От Кыштымского городского округа в отборочном туре приняли участие вокалист Максим Царапкин, вокально-инструментальный ансамбль «Абсолют» – руководитель Александр Смирнов и джаз-комбо «BandOZZ» под руководством Анатолия Худякова.

– В этом году единственное отличие в проведении марафона – отсутствие зрителей, – сказала художественный руководитель муниципального учреждения «Централизованная клубная система» Ольга Горбанёва. – Сильное впечатление и восторженные отзывы членов жюри произвело мастерство исполнителей джаза. Их пригласили в финал.

Сейчас коллективу джаз-комбо «BandOZZ» предстоит побороться за выступление на итоговом концерте на сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова. Он состоится 4 ноября – в День народного единства.