Жители Кыштыма стали лауреатами литературного конкурса «Литера Артель – 2020»

Вчера, 14:15 Категория: Культура

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На прошлой неделе в центральной библиотеке имени Александра Пушкина в Челябинске прошли Богдановские чтения и награждения лауреатов конкурса «Литера Артель – 2020».

Три кыштымских самодеятельных поэта из литературного объединения «Грани» получили награды.

В номинации «Детская литература» Ольга Большакова получила диплом лауреата первой степени, Марина Шалыгина в номинации «Поэзия» была награждена дипломом лауреата третей степени, а Александр Клепалов получил диплом номинанта.

Каждый из победителей прочёл свои стихотворения или прозу и услышал напутственные слова жюри.