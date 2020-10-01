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Жители Кыштыма стали лауреатами литературного конкурса «Литера Артель – 2020»

Вчера, 14:15 Категория: Культура
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На прошлой неделе в центральной библиотеке имени Александра Пушкина в Челябинске прошли Богдановские чтения и награждения лауреатов конкурса «Литера Артель – 2020».

Три кыштымских самодеятельных поэта из литературного объединения «Грани»  получили награды.

В номинации «Детская литература» Ольга Большакова получила диплом лауреата первой степени, Марина Шалыгина в номинации «Поэзия»  была награждена дипломом лауреата третей степени, а Александр Клепалов получил диплом номинанта.

Каждый из победителей прочёл свои стихотворения или прозу и услышал напутственные слова жюри.

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Теги: Кыштым библиотека имени Швейкина Литературный конкурс

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