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Ансамбли и хоры Кыштыма завоевали награды на областном туре всероссийского фестиваля «Салют Победы»

Сегодня, 12:19 Категория: Культура
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В минувшую субботу, 26 сентября, в посёлке Рощино состоялся областной тур всероссийского фестиваля хоров и ансамблей «Салют Победы». В нём приняли участие 20 коллективов из Челябинска, Чебаркуля, Кыштыма, Красноармейского, Уйского и Сосновского районов.


На сцене Дома культуры в Рощино исполнялись произведения о войне и победе, о любви и родном крае.


По итогам фестиваля кыштымский ансамбль «Мужички» стал дипломантом I степени. Лауреатами третьей степени стал хор города Кыштыма. Ансамбль «Росинка» детского дома творчества получил диплом лауреата III степени. Детский образцовый ансамбль «Гусельки» стал лауреатом II степени. А народный коллектив ансамбль «Баллада» завоевал самую высокую награду фестиваля – диплом лауреатов I степени.

 

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Теги: Кыштым Салют Победы

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