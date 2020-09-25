Ансамбли и хоры Кыштыма завоевали награды на областном туре всероссийского фестиваля «Салют Победы»

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В минувшую субботу, 26 сентября, в посёлке Рощино состоялся областной тур всероссийского фестиваля хоров и ансамблей «Салют Победы». В нём приняли участие 20 коллективов из Челябинска, Чебаркуля, Кыштыма, Красноармейского, Уйского и Сосновского районов.



На сцене Дома культуры в Рощино исполнялись произведения о войне и победе, о любви и родном крае.



По итогам фестиваля кыштымский ансамбль «Мужички» стал дипломантом I степени. Лауреатами третьей степени стал хор города Кыштыма. Ансамбль «Росинка» детского дома творчества получил диплом лауреата III степени. Детский образцовый ансамбль «Гусельки» стал лауреатом II степени. А народный коллектив ансамбль «Баллада» завоевал самую высокую награду фестиваля – диплом лауреатов I степени.